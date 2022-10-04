İslahiye'de salça ve baharat üretimi yapan işletmelere denetim

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıtası ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından salça ve baharat üretimi yapan 16 işletmede denetim yapıldı.

Ekipler, denetimde halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz şartların önüne geçmek amacıyla hijyen, etiket bilgileri, depolama şartları ile kaliteli biber ve salça üretiminde konularında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Küçük, orta ve büyük ölçekli 16 tesisin kontrol eden ekipler, işletmelerin sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.





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