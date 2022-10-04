Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 16 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ile 88 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir aracı durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan araçta 16 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Öte yandan Nurdağı ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta 88 bin 400 adet makaron ele geçirdi.

Her iki ilçedeki olayla ilgili şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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