Gaziantep'te çiftçilere zeytin hasat kasası dağıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te zeytin üreticilerine hasat kasası dağıtımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zeytinin hasattan işlenmesine kadar olan aşamada fiziksel ve kimyasal zarar görmemesi için önemli olan hasat kasalarının kullanımının kentte yaygınlaşması, verimli bir hasat dönemi için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında Oğuzeli ilçesindeki 500 üreticiye 10 bin hasat kasası dağıtıldı. Proje kapsamında kent genelinde 40 bin hasat kasasının dağıtımı yapılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, Barak Ovası Sulama Projesi'nin son durumu hakkında bilgi vererek, "Oğuzeli bereketli topraklara sahip. Bunun verimliliğinin artması için alışkanlıkları terk etmek gerekiyor. Zeytinde yüzyıllardır gelen bir gelenek var ama iyi toplanır, muhafaza edilir, düzgün işlenip şişelenirse zeytin ilaç. Bunun bir başlangıcı olması gerekiyor. Büyükşehir bir farkındalık oluşturmak için sizlere dağıttı. Bu kasalar bunun başlangıcı olacak. Usule uygun yaptığımızda kazancımızın 5-10 katını kazanacağız. Gaziantep'te belediyelerimiz çiftçimizin yanında." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çiftçilerin ekonomik rahatlamasının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçi rahatlayınca esnaf, esnaf rahatlayınca gıdaya dayalı sanayimiz rahatlıyor. Şehrin ekonomisi rahatlıyor. Her şey tarımla başlıyor. Zeytin çok üretilmesi ve tüketilmesi gereken özel bir ürün. Daha öncesinde Ege Bölgesi fidanlarını getirdik ektik ama verim alamadık. Kendi ata tohumumuzu buraya ekmemiz ve verimliliği arttırmamız gerekiyordu. Bu tarım okulu ve eğitim gerektiriyor. Sulama işleri için bütün bölgeyi çalışarak kanalların tamiriyle ilgili reçetemizi oluşturduk ve işlere başladık. Sulanabilir arazi arttırılacak."

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise ilçenin dünyadaki en güzel toprağa ve iklime sahip olduğunu kaydetti.

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