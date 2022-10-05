Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 20 milyon metreküp oldu

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GAZİANTEP (AA) - Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi geçtiğimiz yıla göre 12 milyon metreküp azalarak 20 milyon metreküpe düştü.

Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi Mayıs 2022’de mevsimsel yağışlarla 180 milyon metreküpe ulaşırken artan sıcaklar sebebiyle tarım arazilerinin su tüketiminin artması baraj suyunun seviyesini 5 ayda azalttı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin geçtiğimiz yıl bugün itibarıyla 32 milyon metreküp iken bu yıl aynı ayda 12 milyon metreküp azalmayla 20 milyon metreküpe düştüğünü belirtti.

Bu dönemdeki su seviyesindeki azalmanın tarımsal arazilerde sıkıntı oluşturmayacağını ifade eden Köse, önümüzdeki günlerde düşecek mevsimsel yağışlarla barajın yeniden dolacağını beklediklerini kaydetti.



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