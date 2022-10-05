Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, 8 Şubat Mahallesinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli A.D. çalıntı malzemelerle suçüstü yakaladı.

Öte yandan şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması ise bekçilerin yaka kamerasınca kaydedildi.



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