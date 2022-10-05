Gaziantep'te "Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali"ne doğru

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan "Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali", 8-9 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Oğuzeli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim Cumartesi günü "Nar Hasadı" ile başlayacak olan festival, 9 Ekim Pazar günü sabah 8.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası ile devam ederek, akşam 19.30'da da sanatçı Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak konseri ile son bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8-9 Ekim tarihinde yapılacak festival için Gaziantep halkına çağrıda bulunarak herkesi festivale davet etti.

Amaçlarının ilçenin kültür, sanat ve yöresel ürünlerini Türkiye ve dünyaya tanıtmak olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Geleneksel olarak her yıl yaptığımız festivalimizi bu sene devam ettirme kararı aldık. Biz Oğuzeli'nin geçim kaynağı olan coğrafi işaretli nar ve kurutmalığın festivalini yapıyoruz. Festivalimiz nar hasadı ile başlayacak. 9 Ekim Pazar günü ise Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, güreş severler ile buluşacak. Akşam saat 19.30'da Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak konserleri ile finali yapacağız. Burada en iyi nar ve kurutmalık yetiştiricilerimiz seçilecek. Dereceye girenler ödüllendirilecek. Bütün hemşerilerimizi bu festivalimize davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.