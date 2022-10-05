Gaziantep'te 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yeri ve motosiklette yapılan aramada 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yeri ve motosiklette arama yaptı.

Aramalarda 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekiplerinin motosiklet ve iş yerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirmesi kamera tarafından kaydedildi.





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