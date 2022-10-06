Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığım koordinesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, yurtdışına illegal yollarla para karşılığında şahıs gönderdiği tespit edilen M.U. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Yapılan aramada, başkasının adına düzenlenmiş pasaport ele geçirildi.



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