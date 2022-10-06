Gaziantep'te Belediye Başkanı Şahin ve AK Partili Özkeçeci'den Mevlit Kandili mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Mevlit Kandili'nin Hazreti Muhammed'in doğduğu ve O'nun insanlığa kurtuluş müjdesi olarak getirdiği mesajlarla kalplerin aydınlandığı nurlu bir gece olduğunu belirtti.

Cehaletin hüküm sürdüğü, güçsüz olanın ezildiği bir çağda, Hazreti Muhammed'in yol göstericiliğiyle hayatın akışı, ilimden, adaletten, merhametten ve iyilikten yana değiştiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanlık O'nun rehberliğiyle hakikate ve hidayete erdi. Onun örnekliğiyle merhametle ve izzetle tanıştı.Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bu kandil bir fırsattır. Adaleti, merhameti, bağışlamayı, dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi ondan ve onun yüce mesajlarından öğrendik. Haksızlığa başkaldırmayı, zalime dur demeyi, direnmeyi, mazlumun yanında durmayı, yetimi korumayı, güçsüzden yana olmayı, akrabaya, komşuya, muhtaca bakmayı, yok etmek yerine yaşatmayı, kin tutmak yerine merhameti, kavga yerine sevmeyi, insanlığın ancak sevginin sonsuz rahmet denizinde hayat bulacağını da ondan öğrendik."

- AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci'nin mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci de mesajında Mevlit Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Özkeçeci mesajında, Hazreti Muhammed'in yaşayışının etrafındaki insanlara örnek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hazreti Muhammed, güzel ahlakın, insani değerlerin ve toplum refahının yeniden inşa edilebileceğini göstermiştir. Alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed, tebliğ ettiği tevhit ve iyilik mesajları kardeşlik, yardımlaşma, barış, adalet ve huzur kavramlarını daha anlaşılır ve uygulanabilir bir hale getirmiştir. Cahiliye devrini kapatarak yeni bir devrin başlamasına vesile olan Hazreti Muhammed yaşayışı, hadis-i şerifleri ve mesajları yüzyıllarca önemini korumuş, bugün dahi insanlığın yoluna ışık tutmaktadır."





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