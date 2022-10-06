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Gaziantep'te çalıntı motosikletle yakalanan şüphelinin 17 suç kaydı çıktı

AA

Gaziantep'te çalıntı motosikletle yakalanan şüphelinin 17 suç kaydı çıktı

GAZİNATEP (AA) - Gaziantep'te çalıntı motosikletle yakalanan kişinin 17 suç kaydı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Atakent Mahallesi'nde çalıntı motosikletle seyir halinde iken ekipleri fark ederek motosikleti bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. 17 suç kaydı bulunan şüpheli G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada şüphelinin yakalanma anı ve motosiklete el konulması bekçilerin yaka kamerasınca kaydedildi.

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