Gaziantep'te 2 aylık bebek evinde bıçaklanarak öldürüldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evlerinde 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde, annesi de yaralı şekilde bulundu.

Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde yaralama olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede bıçaklanarak öldürülen 2 aylık bebek M.Ş'nin cansız bedenine ulaştı.

Evde kollarından yaralı halde bulunan anne N.Ş. ise sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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