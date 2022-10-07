MS hastalığı konusunda çalışmalar yürüten akademisyenler Gaziantep'te buluştu

GAZİANTEP (AA) - Multiple Skleroz (MS) hastalığı konusunda Türkiye genelinde çalışmalar yürüten 140 akademisyen, Gaziantep'te bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen ECOMS Multiple Skleroz Kongresi'nde, MS tedavisine ilişkin gelişmeler ve güncel konular görüşüldü.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Taşkın Duman, AA muhabirine, MS hastalığının bugün tıpta üzerinde en çok çalışma ve araştırma yapılan konulardan biri olduğunu ifade etti.

Duman şöyle konuştu:

"MS önemli bir hastalıktır. Çünkü bu hastalıkta hastamızı baştan itibaren iyi tedavi edersek hastamız yaşam boyu MS ile ilgili hiçbir kaygı olmadan ya da az kayıpla yaşamını sürdürebiliyor. Bu toplantıda Türkiye'den MS merkezlerinden gelen 140 hekim arkadaşımız ilginç, kritik, tartışmaya değer vakaları tartışıyoruz. Bu vakalar hakkında görüş oluşturuyoruz. Bu vakalarla ile ilgili çözümler bulmaya çalışıyoruz. Önemli olan hastalarımıza daha erken dönemde tanı koymak. Etkili bir biçimde tedavilerini sağlayabilmek. Toplantıda her bir vaka için yapılacak en etkili yöntemi ve uygulanabilecek en etkili algoritmaları oluşturmaya çalışıyoruz."

Kongre 9 Ekim'e kadar sürecek.

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