Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, bu maçla birlikte öz güvenlerinin geri geldiğini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin kaliteli takımına karşı oynadıkların ifade etti.

Geride kalan haftalarda kaybettikleri öz güveni kazanmak için bu maçı ayrıca önemsediklerini belirten Bulut, "Hedefimiz bugün 3 puan almaktı ama 1 puan aldık. Birkaç pozisyona girdik ama atamadık. Zaman zaman temposu iyi olan bir oyun oldu. Sonuçta iki takım da birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bizim için bugünkü maç güvenimizi geri kazanma maçıydı. Onu başardığımızı düşünüyorum." dedi.



Oyuncularını tebrik eden Bulut, "Son 4 maçtır iyi oynamıyoruz ve öz güvenin geri gelmesi gerekiyordu onun için bu maç bizim için önemliydi. Taraftarımız önünde oynadığımız bu sezon ilk maçtı. Taraftarla buluştuğumuz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.













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