Gaziantep'te bir kişi evinde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.



Beyler Mahallesi Eski Maraş Caddesi'nde yaşayan İbrahim K'den (88) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren ekipler İbrahim K'nin cesediyle karşılaştı.

İbrahim K'nin cesedi yapılan incelemenin ardından, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde bulunan ve yatağa bağımlı olduğu belirtilen Ş.K. ise sağlık ekiplerince kontrol amaçlı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.