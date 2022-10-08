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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye'de üzüm üreticilerine eğitim verildi

AA

İslahiye'de üzüm üreticilerine eğitim verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Çiftçi Eğitimi ile Tarımsal Yenileklerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üzüm üreticilerine yönelik eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 2012 yılından beri tarafından yürütülen "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projeleri" kapsamında üzüm üreticilerine bağlarda sıra arasına patlatma çekilmesi konusunda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından sahada eğitim verildi.

​​​​​​​Tarımsal yeniliklerin çiftçiye anlatılması amaçlanan projeyi, Tarım ve Orman Bakanlığı yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekliyor.

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