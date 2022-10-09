Başkan Fadıloğlu engelli bireye tekerlekli sandalye hediye etti

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GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 yaşındaki engelli Mehmet Çakır'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fadıloğlu, 8 Şubat Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ile Abdullah Çakır ve ailesini ziyaret etti.

Aileyle yakından ilgilenen Fadıloğlu, evinde ziyaret ettiği Mehmet Çakır'a tekerlekli sandalye hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fadıloğlu, anne Döne Çakır'a çocuklarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Fadıloğlu, 19 yaşındaki Mehmet'in daha önce tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu duyduklarını ve bunun üzerine harekete geçtiklerini anlatarak, "Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizim toplumunun en önemli özelliği, bu şekildeki dayanışması. Bu kardeşlik hukuku içerisinde birbirimize destek olduğumuz müddetçe, Allah'ın izniyle daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anne Döne Çakır da Başkan Fadıloğlu'na teşekkür ederek çocuklarının ziyaretten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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