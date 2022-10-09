Gaziantep'te 12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Oğuzeli Belediyesinin düzenlediği 12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali, Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası ile başladı.

Oğuzeli Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun (TGGF) destekleriyle ilçedeki güreş alanında gerçekleştirilen şampiyonaya 11 il ve 18 kulüpten 300 sporcu katıldı.



TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada 8 sıklette sporcuların yarıştığını söyledi.

İlk defa aşırtmalı aba güreş şampiyonası organize ettiklerini ifade eden Türkiş, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl da başka bir ilimizde yapacağız ve devam ettireceğiz. Geleneksel güreşlerimizle ilgili yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Yağlı güreş Türkiye'nin çok büyük bir kısmında popüler bir spor dalı. Çalışmalarımız bu spora yoğunlaşmaktadır. Atalarımızın sporu olarak değerlendirdiğimiz gerek karakucak gerek şalvar gerekse aba güreşleri diğer branşlar arasındadır. Aba güreşi de aşırtmalı ve kapışmalı olmak üzere bilhassa Gaziantep ve Hatay bölgesinde yoğun olarak yapılan ve kültür içerisine giren branşlardır."

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise Türkiye'nin birçok ilinden güreşçileri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Aba güreşi bir ata sporumuzdur. Bu festivalde, geçmişten günümüze getirdiğimiz değerlerimizi yeni kuşaklarımıza tanıtmak, onları geliştirmek ve bu alanda spor yapmalarını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, şampiyonada bazı seyirciler, sporcular ve hakem arasında yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine Çevik Kuvvet ekipleri bazı seyircileri alandan uzaklaştırdı.

Nar kırma etkinliğiyle devam edecek festival konser ile sona erecek.

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