Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şehitkamil ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 9 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 36 şarjör, 63 fişek, 4 matkap ve silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.