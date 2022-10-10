Sahiplendiği 3 köpeğin ölümüne neden olan sürücülerden şikayetçi oldu

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GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te sokakta bulup sahiplendiği 4 köpekten 3'ünü iki gün arayla araç çarpması sonucu kaybeden otel yöneticisi, güvenlik kamerası kayıtlarını jandarmaya ve savcılığa vererek sürücülerden şikayetçi oldu.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde müdür olarak çalışan Ramazan Güngör, 4 ay önce sokakta bulduğu 4 yavru köpeği sahiplendi.

Otel bahçesinde köpeklere barınak yapan Güngör, "Boncuk", "Boyka", "Lucy" ve "Blanca" isimlerini verdiği köpekleri veteriner kontrolünden geçirdi, gerekli aşılarını yaptırdı ve kimliklerini çıkarttı.

Otel çalışanları ve müşterilerin adeta maskotu olan 4 yavru köpek, 24 Eylül'de otel çevresinde oynaması için dışarı çıkarıldı. Köpeklerden birine araç çarptı.

- Çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Taksinin yolda oynayan köpeklere çarpması ve "Boncuk" isimli yavru köpeği yaklaşık 5 metre sürükledikten sonra olay yerinden uzaklaşması, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yavru köpeklerin, ölen "Boncuk"un başında dakikalarca beklediği anlar da kamera kayıtlarında yer aldı.

Bu olaydan iki gün sonra yine aynı bölgede oynayan "Boyka" ve "Lucy", hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü. Bu olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

Ramazan Güngör, AA muhabirine, olayın hemen ardından Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığına giderek söz konusu araçların sürücüleri hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Ölen köpeklerin acılarını halen yüreğinde hissettiğini belirten Güngör, "Bu köpekleri yolda buldum, aldım, büyüttüm, karnelerini çıkardım. Onlara yavrularım gibi bakıyorduk." dedi.

Güngör, "Boncuk"u kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken ikinci kazanın meydana geldiğini ifade ederek, "O anki hissimiz anlatılmaz çünkü elimizde büyüdüler. Jandarma ve savcılığa giderek şikayetçi olduk." diye konuştu.

- "Buradan çıkacak sonuç Türkiye'ye emsal olsun"

Köpeklerin ölümlerini kabullenmenin zor olduğunu dile getiren Güngör, şöyle devam etti:

"Sadece ben değil tüm personel kötü durumda. Onların yaşadığı kulübenin önünden bile geçemiyoruz artık. Bu bir kaza değil, bizim için cinayet. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Buradan çıkacak sonuç Türkiye'ye emsal olsun."

Güngör, 4 köpekten geriye kalan "Blanca" isimli köpeği korkularından kapalı odaya koyduklarını ve kontrollü şekilde gezmeye çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Ramazan Güngör'ün avukatı Rafet Evirgen de olayın ardından çok sayıda destek mesajı aldıklarını söyledi.

Evirgen, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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