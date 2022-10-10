MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Oğuzeli Belediyesini ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Oğuzeli Belediyesi Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz ve beraberindeki heyet, Başkan Kılıç ile görüşerek ilçede bir dizi temaslarda bulundu.

Başkan Kılıç, Durmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz ve partililer de hazır bulundu.



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