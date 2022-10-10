MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Oğuzeli Belediyesini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Oğuzeli Belediyesini ziyaret etti

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Oğuzeli Belediyesini ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Oğuzeli Belediyesi Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz ve beraberindeki heyet, Başkan Kılıç ile görüşerek ilçede bir dizi temaslarda bulundu.

Başkan Kılıç, Durmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz ve partililer de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahiplendiği 3 köpeğin ölümüne neden olan sürücülerden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Sahiplendiği 3 köpeğin ölümüne neden olan ...
Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına ...
Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı
YEREL HABERLER Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" ...
Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne ...
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden kesici alet satan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal medya üzerinden kesici alet satan ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'nin başörtüsü yasa teklifi açıklamasına tepki:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'nin ...
Hızlı tren hattından 20 ton demir çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hızlı tren hattından 20 ton demir çalan 3 kişi ...
(Görüntülü)OTOMOBİL SÜRÜYE ÇARPTI; 30 KOYUN ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİL SÜRÜYE ÇARPTI; 30 KOYUN ÖLDÜ
Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı
YEREL HABERLER Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia ...
Gaziantep'te 12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, ...
Otomobil sürüye çarptı; 30 koyun öldü
YEREL HABERLER Otomobil sürüye çarptı; 30 koyun öldü
Gaziantep'te aracın çarptığı 30 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te aracın çarptığı 30 koyun telef oldu
Başkan Fadıloğlu engelli bireye tekerlekli sandalye hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu engelli bireye tekerlekli sandalye ...
2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş (2)
YEREL HABERLER 2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş (2)
Gaziantep'te "Şahinbey Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Şahinbey Kitap Günleri" etkinliği ...
Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, yeniden başkanlığa seçildi
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, ...
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yeniden başkanlığa seçildi
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ...
İslahiye'de üzüm üreticilerine eğitim verildi
YEREL HABERLER İslahiye'de üzüm üreticilerine eğitim verildi
2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş
YEREL HABERLER 2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş
GÜNCELLEME - Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldürdüğü ...
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülen ...
Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi
Yatağa bağımlı eşiyle kaldığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yatağa bağımlı eşiyle kaldığı evde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.