İslahiye'de BİLSEM açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca üstün zekalı ve özel yetenekli çocukları teknolojiyle tanıştırmak ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmelerine destek olmak amacıyla geliştirilen Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışına, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Bülent Bilir, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenci taraması ve yazılı sınav ile iki aşamadan geçirilerek tespit edilen çocuklar, okullarından koparılmadan ders dışında BİLSEM'e alınarak, yeteneklerine uygun özel programlarla eğitim veriliyor.

Merkezde 12 öğrenci eğitim görürken, bunlar okul dışında kendi yeteneklerine göre bir takım atölyelerde eğitim görüyor.

Protokol ve öğrenciler tarafından açılışı yapılan Bilim ve Sanat Merkezi'nin, geniş teknolojik imkanlar ile donatılan bilişim ve tasarım, kodlama, müzik, resim, kimya ve fizik atölyelerinin içerinde yer aldığı sınıflar tek tek gezilerek eğitmenlerden ve öğrencilerden bilgi alındı.

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