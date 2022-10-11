Gaziantep'te fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde düzenlenen operasyonda yakalanan 20 kişiden 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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