İslahiye'de "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince, "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İslahiye ilçe merkezi ile kırsal alanlarda uygulama yapıldı. Ekipler uygulamada, park, kafe, kıraathane ile araç ve sürücüler üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde güvenlik güçleri, şahıslar üzerinde GBT sorgusu ile araçlarda kontroller gerçekleştirdi.







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