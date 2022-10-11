Gaziantep'te 30 koyunun telef olduğu trafik kazasında sürücü yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 30 küçükbaş hayvanın telef olduğu kazayla ilgili aranan sürücü yakalandı.



Karapolat Mahallesi'nde 9 Ekim'de meydana gelen kazada 30 küçükbaş telef olmuş, aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı. Konuyla ilgili olarak araştırma yapan jandarma ekipleri, sürücü T.K'yı (38) gözaltına aldı.



Jandarma karakoluna götürülen T.K'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.