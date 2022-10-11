Gaziantep Şehir Tiyatrosu yeni sezon perdesini "Uçurtmamı Gördün Mü?" oyunuyla açtı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Uçurtmamı Gördün Mü?" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı olarak 2021 yılında 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde kurulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini "Uçurtmamı Gördün Mü?" çocuk oyunuyla açtı.

Onat Kutlar Salonu'nda sahnelenen oyunun yönetmen koltuğunda Göksel Kart yer aldı.

Evde canı sıkılan "Ada"nın hayal gücünden hareketle çıktığı küçük bir yolculukla başlayan oyunda, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak yapılan uçurtma ve sonrasında yaşanan serüven canlandırılıyor.​​​​​​​





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