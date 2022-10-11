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AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığından kentsel dönüşüm açıklaması

AA

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığından kentsel dönüşüm açıklaması

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı, 2005 yılında ilan edilen "İpekyolu Kentsel Dönüşüm Proje Alanı"yla ilgili açıklamada bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili bazı basın yayın organlarında asılsız, yanlı, yanlış ve maksatlı açıklamalar ve haberler yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Şehrin ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmakta olan kamulaştırmaya yönelik, bilinçli bir siyasi provokasyon, asılsız iddialar ve algı operasyonlarıyla ilgili, ilçe başkanlığımızca bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. İpekyolu Kentsel Dönüşüm Proje Alanı, 2005 yılında, o dönemdeki Belediye Başkanımız Metin Özkarslı'nın öncülüğünde, Şehitkamil Belediye Meclisinin 04 Nisan 2005 tarih ve 32 sayılı kararı ile kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek, CHP'li meclis üyelerinin de desteğiyle, 1 ret oya karşılık oy çokluğuyla karar altına alınmış, Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla, CHP'li meclis üyelerinin de desteğiyle, oybirliğiyle Kabul edilerek kentsel dönüşüme başlanılmıştır." denildi.

Kentsel dönüşüm kapsamında 1174 bina, dönemine göre güncel değerler üzerinden bedelleri ödenmek suretiyle kamulaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, kamulaştırmada karşılıklı uzlaşının sağlandığı ve hak sahiplerinin gönül rızası alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ancak bir kişinin kabul edilmesi mümkün olmayan bedel talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Belediyecilikte kentsel dönüşüm yapılırken, kaynakların doğru kullanılması ciddi hassasiyet, vebal ve sorumluluk gerektiren işlerdir. Şehitkamil ilçemizde, AK Parti belediyeciliği başladığından bugüne kadar yürütülen çalışmaların tamamında, kamu kaynakları, hak, hukuk ve adalet çerçevesinde, tarafların tüm hakları gözetilecek şekilde kullanılmıştır. Bu vatandaşımız tarafından belediyemize karşı açılan davaların, belediye lehine sonuçlanmasına rağmen, ilgili şahıs belediye aleyhinde gerçek dışı söylemlerde bulunmaya devam etmiştir. Karşıyaka Kentsel Dönüşüm Bölgesinde, yaklaşık 12 bine yakın vatandaşımızın hayatına dokunulmuş, haklarını alan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, plansız yığma sobalı evlerden modern kaloriferli apartman dairelerine taşınmışlardır. Binlerce vatandaşımızın memnuniyetini görmezden gelip, sadece 1 vatandaşın haksız hukuksuz talebini gündeme taşımak, Rıdvan başkanımıza yapılan büyük bir haksızlıktır."

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