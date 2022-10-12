İslahiye'de KADES uygulaması anlatıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, semt pazarında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Asayiş Şubesinde görevli kadın polisler, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "KADES" uygulaması hakkında kadınları bilgilendirdi.

KADES hakkında bilgi veren ekipler, uygulamanın nasıl kullanılacağının anlatıldığı broşür dağıttı.











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