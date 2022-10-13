Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Belkıs Mahallesi 26. Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ö'ye (53) henüz plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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