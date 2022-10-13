Gaziantep'te tartıştığı genç tarafından bıçaklanan otobüs şoförü öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı genç tarafından bıçaklanan otobüs şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız (34), 60. Yıl Mahallesi'ndeki durakta bekleyen B.K. (17) ile tartışmaya başladı.

B.K, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki bıçakla Yıldız'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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