Gaziantep'te yük taşıyan araçlar denetlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik drone destekli denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Batı Gişelerinde yük taşıyan araçları kontrol etti.

Sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, tonaj, hız süresi, levha, yük muhafazalarını denetledi.

Dronenin kullanıldığı uygulamada kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

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