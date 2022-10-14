Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçuna karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta arama yaptı.



Sahte dolar, av tüfeği ve 10 fişek ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.



Nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına karıştıkları belirlenen 3 zanlı jandarmaya götürüldü.

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