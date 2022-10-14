GAFSAD, sezonu çocukların gösterisiyle açtı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği'nde (GAFSAD) çocukların çektiği fotoğrafların yer aldığı slayt gösterisi gerçekleştirildi.

Öğretmen Ebru Yıldızhan'ın fotoğraf sanatını çocuklarla buluşturmak amacıyla hazırladığı "Tek kadrajda buluşan çocuklar" projesi kapsamında, çocukların fotoğraflarının yer aldığı slayt gösteri, beğeniyle izlendi.

GAFSAD Başkanı Hasan Yelken, sezona çocukların yer aldığı bir sosyal projeyle başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Öğretmen Ebru Yıldızhan da çocukların küçük yaşlarda bir sanat dalıyla ilgilenmesinin onları değiştirdiğini, dönüştürdüğünü bildiği için bu projeyi yaptığını belirterek, "Yaklaşık 6 aydır devam ettiğimiz projemin son aşamasındayız. 6 ay sürecince çocuklarla birlikte her hafta atölyeler düzenledik. Sonrasında uygulama çalışmaları yaptık. Gaziantep'in belirli yerlerinde çekimlere çıktık. Sonrasında çocuklar yaz tatilinde fotoğraf çekmeye devam ettiler. Fotoğraflardan bir gösteri yapmak istedik." diye konuştu.

Gösterinin ardından çocuklara sertifika verildi.

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