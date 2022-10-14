Gaziantep ALG Spor'da hedef yeniden şampiyonluk

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Gaziantep ALG Spor, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Geçen sezon elde ettiği şampiyonlukla Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Gaziantep ALG Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Gaziantep ALG Spor, sezonun ilk maçında 16 Ekim Pazar günü Hatayspor'u konuk edecek.





- "Şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz"

Teknik direktör Hasan Vural, AA muhabirine, sezon hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Transfer sezonunu hareketli geçirdiklerini ve takımı sil baştan kurguladıklarını belirten Vural, "Geçen sezon çok güzel işler yaparak büyük başarılara imza attık. Bu sene de aynı şeyleri yapmak için uğraşacağız. Yeni oyuncular aldık ve bir uyum süreci olacak. İlerleyen haftalarda inşallah takım tam uyumu yakalayacak ve eskisi gibi rakibine karşı sistem oynayan bir takım ortaya çıkacak." dedi.

Oyuncuların sezona hazır olduğunu vurgulayan Vural, "Bu hafta lig başlayacak. Geçen sene emeğimizin karşılığını aldık. Bu sene çok daha çetin ve zor bir lig olacak, bunun bilincindeyiz. Bunun için oldukça sıkı çalışıyoruz. İnşallah bu sene de sonuna kadar mücadele eden ve şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen olmak istiyoruz." diye konuştu.





- Oyuncular da iddialı

Takım kaptanı Kezban Tağ da sezona sıkı çalıştıklarını ve disiplinli bir şekilde ilerlediklerini ifade etti.

Hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu vurgulayan Kezban, şunları kaydetti:

"Geçen yıl olduğu gibi bu sene de yine şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Takıma çok sayıda yeni arkadaş geldi ve uyum sürecini oldukça güzel atlattık. Şu anda her şey iyi gidiyor. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Sezona aynı hırs ve mücadeleyle başlayacağız. Geçen sene yaşadığımız şampiyonluk çok güzel ve ayrı bir anlamı vardı bizim için. Bu yıl yine emin adımlarla ilerleyip şampiyon olmak istiyoruz. Çünkü şampiyonluk çok farklı, bunu yaşamak lazım."

Takımın orta saha oyuncusu Gülbin Hız ise şampiyon takımda oynamanın gurur verici olduğunu söyledi.

Bu sezon zor bir grupta yer aldıklarını belirten Gülbin, "Yeni sezona iyi hazırlanıyoruz. Pazar günü maçımız var. Zor bir gruba düştüğümüzü düşünüyorum. Tabii ki elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Geçen sene olduğu gibi yine bu sene de iyi hazırlanıp daha çok çalışarak şampiyonluk hedefliyoruz. Geçen sene ilk maçtan son maça kadar iyi mücadele ettik ve şampiyon olacağımıza inandık ve olduk. Bu sene de kupayı tekrar Gaziantep'e getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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