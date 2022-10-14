Gaziantep'te 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir iş yerinde 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerine gerçekleştirdiği ortak operasyonda 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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