Gaziantep'te iplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bozoklar Mahallesi'nde bir iplik atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 işçiye olay yerinde müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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