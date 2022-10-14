EGİAD heyeti, GAGİAD'a ziyarette bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) heyeti Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği'ni (GAGİAD) ziyaret etti.

GAGİAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Koçer, ziyaretten dolayı Yelkenbiçer'e teşekkür etti.

Ziyaret sonrası iki dernek arasında "Kardeş Dernek Protokolü" imzalandı.





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