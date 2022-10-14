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Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakaları, Gaziantep'te yapıldı

AA

Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakaları, Gaziantep'te yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakaları, Gaziantep'te yapıldı.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Şahinbey Parkı'nda kurulan ringde gerçekleştirilen 8 final müsabakasında rakiplerini yenen Beytullah Koçak, Fatih Can Güncü, Cemile Aykoç, Serdar Yiğit Eroğlu, Muhammed Karayılan, Büşra Beyazbal, Hıdır Görgülü ve Gazi Akman, şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve protokol üyeleri verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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