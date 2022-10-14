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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakaları, Gaziantep'te yapıldı.



2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Şahinbey Parkı'nda kurulan ringde gerçekleştirilen 8 final müsabakasında rakiplerini yenen Beytullah Koçak, Fatih Can Güncü, Cemile Aykoç, Serdar Yiğit Eroğlu, Muhammed Karayılan, Büşra Beyazbal, Hıdır Görgülü ve Gazi Akman, şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve protokol üyeleri verdi.

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