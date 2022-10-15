Gaziantep'te 30 litre sahte alkol ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir takside yapılan aramada 30 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir takside arama yaptı.

Araçta 30 litre sahte alkol ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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