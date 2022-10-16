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1. Periyot: 16 - 19

Devre: 41- 30

3. Periyot: 66 - 48





GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-61 yendi.



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