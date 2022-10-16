Gaziantep'te örtü yangını

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi kırsalında çalışma yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda yükselen dumanları fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi.

Arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Bölgede zarar gören alan oluştu.

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