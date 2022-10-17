Gaziantep'te öğrencilere trafik eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği personellerince İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrencilere eğitim verildi. Proje kapsamında öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde öğrencilere trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgiler verildi.

Eğitimlerin yıl boyunca çeşitli okullarda devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.