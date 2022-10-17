Avrupa'daki Gaziantepliler Frankfurt'taki nostalji treniyle Gaziantep gezisi düzenledi

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GAZİANTEP (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde faaliyette bulunan Frankfurt Gaziantep Derneği üyelerinin girişimiyle Franfurt kentindeki nostalji tramvaya Gaziantep adı verilerek gezi düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenecek "Gaziantep Geleneksel Kültür ve Dayanışma Gececi" öncesinde dernek üyelerinin öncülüğünde Gaziantep Tramvay Gezisi düzenlendi.

Frankfurt Toplu Taşıma İdaresine ait "O Wagen" modeli olan ve Gaziantep levhası takılan tramvaya binen dernek üyeleri, Ana Gar önünden geziye başladı. Gezi kent merkezine kadar sürdü.

Açıklamasında görüşlerine yer verilen dernek başkanı Ökkeş Toy, tramvay gezisiyle Gazianteplilerin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Gazianteplilerin tanışması ve birlikte zaman geçirmesini önemsediklerine dikkati çeken Toy, şunları kaydetti:

"Toplumsal dayanışma önemlidir. Dolayısıyla Amasra'daki maden faciası nedeniyle de gezinin eğlence bölümünü iptal ettik. Diğer yandan derneğimizin 22 Ekim Cumartesi günü, Frankfurt Griesheim Saalbau Salonu'nda 15'incisi gerçekleşecek gecemize yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 2005 yılında dernekleşen Frankfurt Gaziantep Derneği'nin düzenlediği etkinliğe Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Gaziantepliler katılacak. Dayanışma inceliktir. Gelin gecemizde buluşalım. Hemşerilerimizi, Gaziantep dostlarını ve tüm güzel insanları aramızda olmaya çağırıyoruz. Birlikten güç doğar, bunu unutmayalım. Avrupa'da yaşayan hemşerilerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının geliştirilmesini hedefliyoruz."

Toy, etkinliğin tüm gelirinin Gaziantep'teki yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları için kullanılacağı kaydetti.

Gaziantep levhasının yanı sıra tramvaya Kozluca, Maarif, Karagöz, Galaaltı, Tabakhane ve Şıhran gibi durak isimleri, hat numarası olarak ise Gaziantep'in plakası 27 asıldı.

Tramvayda yoğrulan çiğ köfte, geziye katılanlara ikram edildi.

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