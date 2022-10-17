İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemciliği yaptı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilkokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı.

DKMP İslahiye Şefliği Doğa Turizmi faaliyetleri kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 75. Yıl İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleri ile kuş gözlemciliği yapıldı.

Personellerce 40 öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikte, öğrencilere sulak alanların önemi, ekotaban uygulaması, doğayı koruma ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi.​​​​​​​

Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.

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