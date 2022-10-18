Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 9 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde iş yeri ve otomobillerden hırsızlık olaylarına karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık olayları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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