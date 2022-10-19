Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye'de turşuluk acur üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Gaziantep'te acur hasadı devam ediyor.

Oğuzeli ve Şehitkamil ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 4 bin 984 dekar alanda ikinci ürün olarak ekilen acurda bu yıl 11 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Geçen yıl 4 bin 198 dekardan 9 bin ton ürün elde eden çiftçilerin yüzü bu yılki verimle gülüyor.

Acur üreticilerinden Gazi Salan, 20 işçiyle günde 45 dönüm alanda hasat yaptıklarını ve 3 ton acur topladıklarını belirtti.

Salan, "Hasattan memnunuz. Acuru Kayseri, Amasya, Malatya, İzmir, Ankara, İstanbul gibi illere gönderiyoruz." diye konuştu.

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