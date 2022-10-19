Gaziantepli kadınlar moringa hasadına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yetiştirdikleri Moringa olifeira bitkisi ile yaptıkları ürünleri ihraç eden kadınlar, bitkinin hasadına başladı.

Yaprağından tohumuna, kabuğundan köküne kadar tüm kısımlarıyla sağlıkta, hayvancılıkta, kozmetikte ve sanayide kullanılan "moringa" bitkisini Türkiye kazandırmak için başlatılan proje kapsamında kooperatif kuran kadınlar, 6'ıncı hasadı gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 40 kadının yer aldığı hasatla toplanan ürünler, ilçe merkezindeki tesiste makarna, şampuan, sabun gibi ürünlere dönüştürülerek hem yurt içine hem de Almanya ve Amerika'ya gönderilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, ilçe kadınlarının gayretleriyle kurulan MoringaAntep Kooperatifiyle çok güzel işler başarıldığını belirtti.

İngiltere'de bir şirket kurduklarını anlatan Karayılan, "İngiltere'de kurduğumuz şirketle birlikte hem ihracata yönelik ürün yapacağız, hem de şusan Amerika ve Almanya'da alınan siparişlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Kadınlarımızdaki heyecan hem ihracatla ilgili hem de yaptıkları işin karşılığını görmeyle ilgili. Çünkü bu kadar emeği şu anda sahada görebiliyorlar. Asıl amacımız başlatılan projenin çok güzel bir şekilde ilerlemesi ve Türkiye ile birlikte dünyaya tanıtılması." diye konuştu.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, topraktan işletmeye, oradan da son tüketiciye ulaştırılmak üzere çok kapsamlı bir çalışmanın sürdüğünü ifade ederek, "Biz de belediye olarak kooperatifimize, kadınlarımıza hem üretim hem istihdam alanı yaratma hem de moringa bitkisinin tüketiciye, hem sanayide hem sağlıkta kullanılması için ciddi destek verdik. Kadınlarımız gayretli çalışkan, gece gündüz demeden çalışıyorlar. İnşallah hedefimiz dünyanın dört bir yanına bu ürünün ihracatını yapmak." dedi.

Projenin yürütücü tarım teknikeri Aysel Eskici, bereketli bir hasat beklediklerini belirtti.

Kooperatif ortaklarından Sevgi Kütüz ise moringa ile tanıştıktan sonra hayatlarının değiştiğini ifade etti. Kütüz, "Kendimizi aştık, sosyalleştik, çocuklarımızın, eşimizin, çevremizin yanında değerimiz arttı. Ehliyet aldım, kadınları tarlaya götürüp getiriyorum, çocuklarımı istediğim yerlere götürebiliyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durabilmeyi başardım. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum, yeter ki isteyin. Köydeydik şu anda yurtdışına açılma şansını elde ettik moringa sayesinde." ifadelerini kullandı.





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