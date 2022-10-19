Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki anne, baba ve 7 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

İmdat Altındişçi (47) idaresindeki 27 AKD 183 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Yamaçoba Mahallesi yakınında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Necla (47) ve Kerem Altındişçi'nin (7) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baba, anne ve çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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