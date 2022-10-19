Gaziantep'te Muhtarlar Günü kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İzgüden, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, muhtarların devletin ilk kademesinde görev yapan kişiler olduğunu belirtti.

Tüm muhtarların günlerini kutlayan İzgüden, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaşamını yitiren 41 kişiye da rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce ile mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı.

Nurdağı ilçesindeki tören ise Hükümet Konağı Bahçesinde gerçekleştirildi.

Törende, Nurdağı Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Göğebakan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Törene, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, Emniyet Müdür Vekili Komiser Selman Çetinkaya ve muhtarlarla diğer ilgililer katıldı.

Araban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Araban Kaymakamlığı Bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kaymakam Vekili Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru muhtarları kabul etti.









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