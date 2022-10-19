Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin motosikletle bir kişinin yanına yaklaşarak cep telefonunu çalması yer alıyor.

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