En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Şahinbey

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Lukasz Jankowski (Polonya), Shelal Munini (Kosova)

Gaziantep Basketbol: Miller 11, Dotson 19, Hammonds 16, Leon Harun Apaydın, Egbunu 10, Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 11, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Muhsin Yaşar 12

Telenet Giants Antwerp: Goodin 4, Woodson 11, Rogiers, Mwema 6, Upshaw 3, Watson 16, Smout 3, Hamm 12, Cleemput, Despalier, Ridder 8

1. Periyot: 19-11

Devre: 39-25

3. Periyot: 60-48





GAZİANTEP (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 2. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde ağırladığı Belçika'nın Telenet Giants Antwerp takımını 82-63 yendi.

Mücadelenin ilk çeyreğini 19-11 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, devre arasına 39-25 önde girdi. İkinci yarıda oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreği 60-48 tamamladı.

Gaziantep Basketbol, salondan 82-63 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.